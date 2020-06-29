Путин лично приедет голосовать по поправкам в Конституцию

Соблюдая меры предосторожности

Владимир Путин решил лично проголосовать по поправкам в Конституцию. Как сообщил Дмитрий Песков, президент приедет на участок для голосования.

Когда именно это произойдет, представитель Кремля пообещал сообщить. Песков заверил, что президент будет соблюдать все меры предосторожности.

"Он будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих", - сказал пресс-секретарь главы государства. Его слова приводит "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин может проголосовать по поправкам в Конституцию дистанционно.

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