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Путин провел совещание с членами Совбеза

14:50
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Оно прошло в онлайн-режиме

Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Оно прошло в режиме видеоконференции. Президент вышел на связь из своей резиденции в Ново-Огарёве.

"Я хочу всех вас поприветствовать. Мы сегодня проводим рабочее оперативное совещание постоянных членов Совета безопасности. Обсудим, как всегда, вопросы внутренней и внешней политики. И поговорим отдельно об интеграционных процессах на постсоветском пространстве", - сказал Путин.

В совещании приняли участие заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, члены правительства и руководители силовых ведомств.
 

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