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Мишустин: более 70 регионов начнут принимать туристов с 1 июля

14:42
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Спрос растет

С 1 июля более 70 регионов России смогут снова принимать туристов. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Для восстановления туристической сферы правительство включило её в перечень отраслей, пострадавших от пандемии. Как подчеркнул Мишустин, кабмин продолжает оказывать поддержку медикам и другим специалистам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

3 с половиной миллиарда рублей выделили на производство тест-систем для выявления COVID-19. Кроме того, правительство продлило до 15 сентября выплаты социальным работникам. Также Михаил Мишустин подписал постановление об изменении правил выдачи льготной ипотеки под 6,5 процентов.

"В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменение в правиле выдачи таких кредитов. Постановление уже подписано. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличено с 8 до 12 миллионов рублей. А для жителей других регионов с трёх до шести миллионов рублей. Это очень важные изменения. Они позволят большему числу граждан приобрести квартиру в новостройках и улучшить свои жилищные условия", - сообщил Мишустин.
 

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