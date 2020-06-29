Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

До конца года будет запущено две трети нового кольца

В столичном регионе запущен участок пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги. Это отрезок от Можайского до Новорижского шоссе. Длина - 23 километра. До конца года власти планируют запустить две трети ЦКАД.

Пускать тяжелую строительную технику при открытии трассы – давняя традиция автодорожников. И сегодня нарушать ее не стали. Колонна маршем проходит по новому участку Центральной кольцевой автодороги.

"Непростая была задача в период коронавируса, когда мы были все в ограничениях, все-таки принять решение, чтобы мы с учетом всех мер безопасности могли строить дорогу", - сказал зампред правительства России Марат Хуснуллин.

Новый участок Центральной кольцевой соединил Можайское и Новорижское шоссе. Его строители называют самым значимым из всей протяженности ЦКАД. Трасса проходит в объезд Звенигорода и разгрузит город от транзитного транспорта.

"Бетонка стоит колом – так это в русском языке называется. Траки, которые идут со всей страны. Люди бесконечно маялись в пробках. Для нас это и экономика, безусловно, это удобство для людей. Это однозначно разгрузит МКАД, который перегружен по объективным причинам", - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Автодорожники возвели 5 развязок, надземные и подземные переходы, экопроходы для миграции животных. Все 23 километра освещены экономичными светодиодными светильниками. По 2 полосы в каждую сторону. Разрешенная скорость – до 80 км/час.

Дорожное полотно – как слоеный пирог. Три слоя толщиной 12, 8 и 5 см. Верхний сделан на основе битумной смеси. В жару она плавится и растекается ровным слоем, заделывая трещины на дороге. Срок эксплуатации такой трассы – не менее 18 лет.

Сделать трассу в чистом поле, говорят автодорожники, дело нехитрое. Но ради ЦКАД приходится переносить газовые и электрические сети.

"Всегда сложно строить в таких густонаселенных и наполненных сетями регионах, как Московская область. Чем дольше мы строим, тем дороже становится объект. Так получается, потому что деньги со временем дорожают", - объясняет министр транспорта Евгений Дитрих.

Поэтому участок и запустили на полгода раньше срока. Протяженность пятого пускового комплекса – 76 километров. Всего же ЦКАД – это 336 километров новых комфортабельных дорог. Сейчас самый крупный строительный проект в стране сдан наполовину. Замкнуть Центральную кольцевую автодорожники должны не позже конца 2021 года.

Иван Колесников, Александр Козликин, Илья Хуртин Николай Мурашов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"