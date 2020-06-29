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В Москве изменится разметка на Третьем транспортном кольце

15:01
  • понедельник
  • 29 июня 2020

На некоторых участках станет посвободнее

Разметку на нескольких участках Третьего транспортного кольца планируют изменить до конца года. Сейчас многие отрезки магистрали перегружены из-за недостаточной пропускной способности.

Как отметили в мэрии, типичное узкое место, это Киевский путепровод. После завершения ремонтных работ там планируется увеличить количество полос до пяти. А вот в районе улицы Тестовская, 2-го Красногвардейского и Шмитовского проездов, наоборот, количество полос хотят уменьшить. Сейчас на этом участке постоянные заторы. Поэтому лишние полосы переоборудуют в островки.

Пятая полоса добавится на внешней стороне ТТК от Гагаринского тоннеля до улицы Большая Тульская, а также на внутренней стороне от улицы Вавилова до Ленинского.

Также разметку меняют на улице Нижняя Масловка. Там организуют выделенную полосу для общественного транспорта. Выделенка появится и в тоннеле под Ленинградским проспектом от улицы Беговая до Новая Башиловка.

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В Москве изменится разметка на Третьем транспортном кольце
В Москве изменится разметка на Третьем транспортном кольце
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