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В Москве вновь заработал визовый центр Греции. Но улететь пока все равно нельзя

15:08
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Открыли двери и визовые центры Великобритании

Визовые центры Британии с 29 июня возобновляют свою работу по всей России. Подать и получить документы теперь можно трижды в неделю - с понедельника по среду.

В Москве  также открылся  визовый центр Греции. Прием заявлений строго по предварительной записи. При посещении необходимо соблюдать социальную дистанцию, иметь маски и перчатки.

Но пока свои границы Россия еще не открыла. Выехать из страны можно только на работу, учебу или к больным родственникам. 
 

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