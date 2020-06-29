Московские полицейские разрушили финансовую пирамиду

Обманутыми оказались больше 200 вкладчиков

— В Москве чем занимаетесь?

— В данный момент генеральный директор.

Генеральный директор, проходящий по уголовному делу. Вины не признает, деятельностью своей фирмы называет "привлечение инвестиций", точнее - выдачу займов. С одной оговорокой: под гигантские проценты.

— 720 процентов было годовых?

— В месяц - было! Но это, если заем до 30 дней. Если больше, то там процент меньше.

— Примерно скольким людям выдали займы за это время? Тысяча человек? Две тысячи человек?

— Ну, где-то около нескольких тысяч.

Пострадавшими признаны 250 человек, в основном пенсионеры, которых мошенники заманивали выгодными условиями хранения своих сбережений.

— Ну, раз звонок, я отказался, два звонок - я отказался, ну, а потом заинтересовали. 13,5% все-таки. Потом мы составили договор на ежемесячную выплату. Три месяца я получила, а потом все.

После окончания срока действия договора злоумышленники предлагали заключить похожее соглашение, но уже с другой организацией. В дальнейшем выплаты прекращались совсем.

— Пишу заявление, чтобы забрать свои деньги. Деньги не выдают и говорят, что денег нет, предлагают вступить в другую организацию, мол у нас идет реорганизация, я отказалась и сказала, что прошу вернуть свои деньги.

Ни своих денег, ни обещанных процентов вкладчикам уже не суждено было увидеть.

"На самом деле эта организация не имела соответствующей лицензии. Тем не менее, потерпевшим обещались высокие проценты, однако на самом деле они получали доходы только за счет взносов новых вкладчиков", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В общей сложности аферистам удалось "собрать" 300 миллионов рублей. В ходе обысков по адресам проживания сообщников было изъято серверное оборудование с электронными базами вкладчиков и вся нелегальная бухгалтерия. Четверо подозреваемых сейчас задержаны. Злоумышленникам грозит тюремный срок.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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