В Московском зоопарке родилась валлийская овечка

Имя ей пока не придумали

В Московском зоопарке в молодой семье валлийских овец родилась девочка. Имя ей пока не придумали, оно должно быть особенное.

Она на редкость активна и жизнерадостна, с любопытством осваивает пространство, а ещё пробует взрослую пищу: траву и сено. От людей не прячется, но отойти надолго от своей мамы всё же не решается.

Эти овцы родом из швейцарского региона Вале и славятся своей необычной внешностью: чёрными мордочками и коленками, а также роскошной белой шерстью. Посетители смогут увидеть овечку после открытия детского зоопарка.

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