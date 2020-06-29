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В Московском зоопарке родилась валлийская овечка

15:17
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Имя ей пока не придумали

В Московском зоопарке в молодой семье валлийских овец родилась девочка. Имя ей пока не придумали, оно должно быть особенное.

Она на редкость активна и жизнерадостна, с любопытством осваивает пространство, а ещё пробует взрослую пищу: траву и сено. От людей не прячется, но отойти надолго от своей мамы всё же не решается.

Эти овцы родом из швейцарского региона Вале и славятся своей необычной внешностью: чёрными мордочками и коленками, а также роскошной белой шерстью. Посетители смогут увидеть овечку после открытия детского зоопарка.

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Валлийская овца
Валлийская овца
Валлийская овца
Валлийская овца
Валлийская овца
Валлийская овца
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