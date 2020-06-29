ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актер из "Улиц разбитых фонарей" напал на жену с ножом

14:04
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Полиция разбирается в произошедшем

Правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения на актрису Яну Третьяк. По словам женщины, ее ранил супруг - актер Владислав Третьяк. 

Скончалась актриса из "Улиц разбитых фонарей"
Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" умер в 53 года

Как пишет ren.tv, 28 июня супруги поссорились. Во время конфликта актер взял нож и ударил жену в лицо. 

Подробности инцидента устанавливаются. Насколько серьезно пострадала актриса, не уточняется. 

Владислав Третьяк сыграл в сериалах "Последний министр", "Ментовские войны", "Общая терапия" и "Улицы разбитых фонарей". Он работал в театрах "Пушкинская школа", "Театральный ОсобнякЪ" и "Шалом".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Актер Владислав Третьяк
Актер Владислав Третьяк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.