Актер из "Улиц разбитых фонарей" напал на жену с ножом

Полиция разбирается в произошедшем

Правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения на актрису Яну Третьяк. По словам женщины, ее ранил супруг - актер Владислав Третьяк.

Как пишет ren.tv, 28 июня супруги поссорились. Во время конфликта актер взял нож и ударил жену в лицо.

Подробности инцидента устанавливаются. Насколько серьезно пострадала актриса, не уточняется.

Владислав Третьяк сыграл в сериалах "Последний министр", "Ментовские войны", "Общая терапия" и "Улицы разбитых фонарей". Он работал в театрах "Пушкинская школа", "Театральный ОсобнякЪ" и "Шалом".

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