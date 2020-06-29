Четыре квартиры загорелись после взрыва в многоэтажке в Москве

Несколько жильцов переданы медикам

В московском многоэтажном доме произошел взрыв, после чего начался сильный пожар.

ЧП случилось в доме на улице Проходчиков, дом 3 на северо-востоке столицы. На данный момент огнем охвачены четыре квартиры, площадь возгорания составляет 70 квадратных метров.

На видео, опубликованном в Сети, можно заметить, как языки пламени вырываются из окон, вали густой черный дым.

По данным источника ТАСС, пожарным удалось спасти пять человек, четверых передали медикам.

Новость дополняется.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"