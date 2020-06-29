Обломки полетели в людей: момент взрыва в доме на Проходчиков попал на видео

Предварительно, ЧП произошло из-за газа

Причиной взрыва в многоэтажном доме на улице Проходчиков в Москве могла стать утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования.

Такую информацию приводит источник агентства ТАСС. Тем временем, telegram-канал LifeShot опубликовал момент взрыва в доме. На кадрах можно заметить, как сидящие на лавочке соседи мирно разговаривают и в один момент на них посыпались стекла и обломки оконных рам.

Как ранее стало известно, взрыв произошел в доме №3 на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы. Начался сильный пожар, на данный момент огнем охвачены четыре квартиры. Огонь локализован на площади 150 квадратных метров.

Известно о четырех пострадавших, их передали медикам. Шесть человек удалось спасти.

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