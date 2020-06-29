Независимые наблюдатели: Голосование в Москве проходит спокойно

Никаких нарушений не зафиксировано

Независимые наблюдатели отмечают, что голосование по внесению изменений в Конституцию проходит спокойно и максимально прозрачно.

Наблюдатель от Общественной палаты Екатерина Жованник находится на участке №2965 в районе Покровское-Стрешнево. Обстановка там не вызывает беспокойства.

Сама Жованник отдала свой голос в традиционном формате - на избирательном участке. При этом она высоко оценила удобство онлайн-голосования.

"На самом деле электронно проголосовать очень удобно, потому что в условиях такой обстановки, которая сейчас сложилась в связи с коронавирусом, некоторым людям удобно не выходя из дома удаленно проголосовать. Думаю, что многие люди этим воспользовались", - цитирует ее Агентства городских новостей "Москва".

На участке №227 в Бескудниковском районе столицы, где работает независимый наблюдатель Василий Бьянко, тоже все спокойно. "Никто никому ничего не подсказывает, никто не подглядывает, не устраивают никаких "каруселей", все спокойно", - рассказал Бьянко.

По его словам, на участке соблюдаются необходимые санитарные меры. В помещениях проводится санитарная обработка, у граждан измеряют температуру, им выдают маски и перчатки.

Напомним, что участки для голосования по внесению изменений в Конституцию открылись в Москве 25 июня. Общероссийское голосование проходит с 25 июня по 1 июля. Его итоги подведут 1 июля.

В столице работает около 21 500 наблюдателей от НКО, общественных организаций и парламентских партий.

На всех 3608 участках круглосуточно работают камеры видеонаблюдения. Их как минимум две на каждом участке. Кадры с них получает видеоцентр Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.

В штабе трудятся 140 человек, которые отслеживают возможные нарушения на установленных в видеоцентре мониторах. В штабе 24 монитора для работы наблюдателей, 4 монитора для работы старших сотрудников (также являются гостевыми мониторами) и 6 мониторов руководителей штаба. Все видеозаписи хранятся до конца голосования, чтобы в любой момент можно было проверить поступившую заявку о нарушении. Все время в штабе присутствуют журналисты независимых изданий.

1 июля, в день голосования, все желающие смогут увидеть онлайн-трансляцию с избирательных участков на сайте vybor.mos.ru. Таким образом каждый житель получит возможность проконтролировать чистоту и законность процесса голосования.

Как отмечают наблюдатели и эксперты, публичность общественного контроля и процедуры наблюдения гарантируют прозрачность и легитимность выборов. По последним данным, голосование по поправкам в Конституцию проходит в атмосфере максимальной открытости. Как говорят в экспертном сообществе, столица задает высокий электоральный стандарт, допуская обученных наблюдателей на все участки, а также организовывая тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность. Регулярное информирование граждан о ходе голосования и работе Общественного штаба - это залог максимальной открытости электорального процесса. Многоступенчатая система контроля за соблюдением закона гарантирует легитимность голосования.

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