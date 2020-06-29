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Более 180 тысяч пациентов приняли в КТ-центрах Москвы за время пандемии

14:53
  • понедельник
  • 29 июня 2020

КТ помогает выявить заболевание на ранней стадии

Более 180 тысяч исследований органов грудной клетки провели за апрель-июнь в круглосуточных КТ-центрах для диагностики коронавирусной инфекции.

Это почти в два раза больше, чем за весь прошлый год, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Организация амбулаторных КТ-центров - одно из важнейших решений, принятых для борьбы с коронавирусной инфекцией <…> Такой широкий охват и высокое качество исследований позволили на раннем этапе выявлять заболевание, вовремя назначать соответствующее лечение, и, таким образом, избежать тяжелых случаев. Помимо высокоточной диагностики коронавирусной инфекции при обследовании пациентов в КТ-центрах у 967 горожан исследование показало подозрение на рак легкого, у 795 - подозрение на туберкулез. Это позволило своевременно начать лечение или продолжить диагностику возможного заболевания", - рассказала Ракова.

КТ-исследование при диагностике новой коронавирусной инфекции позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение. Помимо консультации врача-терапевта и компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрию, ЭКГ, а также выдают бесплатные лекарства, необходимые для лечения.

"Кроме того, запуск КТ-центров в самом начале апреля позволил врачам-терапевтам узнать "врага в лицо", то есть быстро научиться распознавать COVID-19 и сразу снизить нагрузку на стационары. Полностью цифровая работа центров и подключение к ЕРИС ЕМИАС обеспечили мгновенную передачу результатов КТ в московские стационары при госпитализации пациентов", - добавила заммэра.

Амбулаторные КТ-центры для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию были развернуты в Москве на базе поликлиник в середине апреля по предложению Клинического комитета. Всего в столице работало 48 КТ-центров. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки 12 из них после дезинфекции уже вернулись к плановому приему пациентов по всем направлениям.

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