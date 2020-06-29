На ЕГЭ в Москве зарегистрировались 80 тыс. выпускников

3 июля стартует основной период итоговой аттестации

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в этом году более 80 тысяч человек зарегистрировались для сдачи ЕГЭ в Москве. 64 тысячи из них - это выпускники текущего года, а 13 тысяч - выпускники прошлых лет.

"3 июля стартует основной период государственной итоговой аттестации. В этом году сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые собираются поступать в вузы", - заявила Ракова.

По ее словам, выпускники будут сдавать экзамены в 382 пунктах проведения ЕГЭ (ППЭ). 359 из них открыты в школах, а остальные - на базе учреждений здравоохранения. Те, кто по состоянию здоровья не может присутствовать на экзамене в школе, сдаст экзамен на дому.

Анастасия Ракова отметила, что на всех ППЭ проведут санитарную обработку с применением дезинфицирующих средств. Обработка и проветривание помещений будут осуществляться до и после каждого экзамена.

Чтобы избежать скопления людей, школьники будут заходить на пункт проведения ЕГЭ по графику и через проходы в нескольких точках. Сидеть они будут в определенном порядке. В каждом ППЭ будут дежурить медработники.

Напомним, что первый единый государственный экзамен пройдет 3 июля. С 25 по 30 июня все работники, задействованные в пунктах проведения экзаменов, пройдут тестирование на коронавирус. Речь идет о 30 тысячах работников.

ЕГЭ по русскому языку запланирован на 6 и 7 июля, экзамен по профильной математике - на 10 июля, а по истории и физике - на 13 июля. 16 июля школьники сдают ЕГЭ по обществознанию и химии, 20 июля - по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. В этом году из числа предметов ЕГЭ исключили математику базового уровня.

Выпускники, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, смогут сделать это в августе. 3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа - ЕГЭ по русскому языку, 7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа - резервный день для сдачи экзаменов по всем учебным предметам.

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