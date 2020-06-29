Мнение: Поправки в Конституцию усилят заботу государства о детях, пенсионерах и инвалидах

Юлия Зимова рассказала о самых актуальных с ее точки зрения поправках в Конституцию

Член Общественной палаты России, руководитель проекта "Ванечка" Юлия Зимова рассказала о поправках к Конституции, которые она считает самыми важными.

Зимова отметила, что самая близкая для нее тема – это тема детства. "Однозначно поправки, связанные с поддержкой семьи, очень важны. На мой взгляд, если мы закрепляем ее в Основном законе, если есть фокус внимания главы государства, то дальше это найдет отражение в самых разных документах, которые будут приняты на федеральных и региональных уровнях", - сказала она.

По ее словам, также в числе важных поправок – те, которые касаются защиты пенсионеров и инвалидов. "У них будет уверенность, что есть определенные гарантии, которые невозможно поменять или нарушить", - приводит слова Зимовой издание Metro.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Основной день голосования – 1 июля.

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