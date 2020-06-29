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В МЧС уточнили информацию о погибшем при пожаре в Москве

15:33
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Спасены семь жильцов

Пять человек пострадали, семеро спасены во время пожара в многоэтажном доме на северо-востоке Москвы.
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Об этом сообщили в ГУ МЧС по Москве. Ранее ТАСС со ссылкой на источник заявил об одном погибшем, в свою очередь в медицинских кругах утверждают, что пострадавших находится в тяжелом состоянии.

"Спасено семь человек. Погибших нет", - сообщил начальник управления Сергей Желтов, отметив, что трое из пяти пострадавших госпитализированы.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность газового оборудования. Сейчас возгорание ликвидировано. Пострадали четырех квартиры на третьем этаже, без крова остались 10 жильцов. Их временно расселят в гостинице.

Внешние несущие стены и межэтажные перекрытия не повреждены, нарушено остекление 15 окон, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

Движение по улице Проходчиков и Малыгинскому проезду перекрыто. Водителей попросили выбирать пути объезда.

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Пожарно-спасательные подразделения на месте возгорания в жилом доме
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