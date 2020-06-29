ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Писатель Сергей Минаев призвал москвичей принять участие в голосовании по Конституции

15:22
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Важно выразить свое мнение

Российскому писателю и телеведущему Сергею Минаеву процесс электронного голосования напомнил фантастическое кино. Он признался журналистам, что по природе своей человек ленивый – и потому решил отдать свой голос дистанционно. Сыграл свою роль и тот факт, что ситуация с коронавирусом еще не разрешилась окончательно.
Независимые наблюдатели: Голосование в Москве проходит спокойно

"Здесь ничего делать не надо - у тебя все в телефоне. Ты зарегистрировался, проголосовал, никаких проблем у меня с этим не возникло. Это на поверхности, а самое главное - у нас продолжается пандемия, полгорода ходят в масках. Дома сидишь и голосуешь, риск заразиться минимальный, очень удобно", - сказал писатель.

Минаев понаблюдал за тем, как работают электронные урны, и сравнил картину с фантастическим фильмом.  "В онлайн-режиме вылезают листы, расшифровываются. Будущее уже здесь", - сказал телеведущий.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги подведут 1 июля. Сергей Минаев подчеркнул важность участия в подобном волеизъявлении.

"Если тебе что-то не нравится, и ты говоришь, что с этим не согласен, - приди и скажи, что с этим не согласен. Или, наоборот, если все нравится, приди и скажи это", - отметил писатель.

Наблюдатели отмечают, что голосование по поправкам в Конституцию в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Тотальное видеонаблюдение, высокая техническая оснащенность и присутствие экспертов на всех участках обеспечивает  высокий электоральный стандарт. Кроме того, граждан регулярно информируют о ходе голосования и работе Общественного штаба, действует многоступенчатая система контроля за соблюдением закона.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Писатель, сценарист Сергей Минаев
Писатель, сценарист Сергей Минаев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.