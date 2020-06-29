Писатель Сергей Минаев призвал москвичей принять участие в голосовании по Конституции

Важно выразить свое мнение

Российскому писателю и телеведущему Сергею Минаеву процесс электронного голосования напомнил фантастическое кино. Он признался журналистам, что по природе своей человек ленивый – и потому решил отдать свой голос дистанционно. Сыграл свою роль и тот факт, что ситуация с коронавирусом еще не разрешилась окончательно.

"Здесь ничего делать не надо - у тебя все в телефоне. Ты зарегистрировался, проголосовал, никаких проблем у меня с этим не возникло. Это на поверхности, а самое главное - у нас продолжается пандемия, полгорода ходят в масках. Дома сидишь и голосуешь, риск заразиться минимальный, очень удобно", - сказал писатель.

Минаев понаблюдал за тем, как работают электронные урны, и сравнил картину с фантастическим фильмом. "В онлайн-режиме вылезают листы, расшифровываются. Будущее уже здесь", - сказал телеведущий.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги подведут 1 июля. Сергей Минаев подчеркнул важность участия в подобном волеизъявлении.

"Если тебе что-то не нравится, и ты говоришь, что с этим не согласен, - приди и скажи, что с этим не согласен. Или, наоборот, если все нравится, приди и скажи это", - отметил писатель.

Наблюдатели отмечают, что голосование по поправкам в Конституцию в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Тотальное видеонаблюдение, высокая техническая оснащенность и присутствие экспертов на всех участках обеспечивает высокий электоральный стандарт. Кроме того, граждан регулярно информируют о ходе голосования и работе Общественного штаба, действует многоступенчатая система контроля за соблюдением закона.

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