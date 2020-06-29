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Политолог отметил прозрачность голосования по Конституции в Москве

15:45
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Серьезных нарушений не зафиксировано

Голосование по поправкам в Конституцию в столице проходит прозрачно. Такую оценку дал эксперт Центра политического анализа политолог Павел Данилин.
Путин лично приедет голосовать по поправкам в Конституцию

"Серьезных нарушений не зафиксировано. Более того, в Москве зафиксированы попытки фальсификации нарушений, когда люди якобы обнаруживают бюллетени на помойке. Потом выясняется, что они сами бюллетени туда принесли, сфотографировали, чтобы устроить провокацию", - отметил Данилин АГН "Москва".

Он добавил, что с такими людьми необходимо разбираться как с провокаторами.

Данилин рассказал, что самое большое число голосующих на участках стоит ожидать 1 июля. При этом электронно уже проголосовали более 75% зарегистрировавшихся.

Напомним, участки для голосования открылись 25 июня. Основной день для голосования – 1 июля.

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