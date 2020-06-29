Взрыв в Москве оставил без жилья более 10 человек

Жильцов аварийного дома разместят в школе

Взрыв и пожар в доме на улице Проходчиков в столице оставил без крыши над головой 11 человек. Ночь жильцы аварийного дома проведут в ближайшей школе, власти решают вопрос о помощи, сообщили в администрации округа.

"Четыре квартиры пострадали, 10-11 человек нуждаются в помощи. В соседней школе развернут пункт временной помощи, они будут ночевать там. Компенсация будет определена по итогам расследования", - заявил зампрефекта Северного административного округа Москвы Михаил Пучков.

Тем временем в управлении МЧС по Москве сообщают о пятерых пострадавших, трое из которых госпитализированы. Медики, в свою очередь, уточняют, что пострадали семь человек, один из них в тяжелом состоянии.

29 июня взрыв прогремел в доме 3 по улице Проходчиков в Москве. Пожар, который начался после взрыва, охватил четыре квартиры на третьем этаже, его общая площадь достигала 150 квадратных метров. Причиной ЧП называют неисправность газового оборудования, передает ТАСС.

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