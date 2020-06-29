Международные эксперты: Конфиденциальность голосования соблюдается

Участки для голосования открылись в Москве 25 июня

Международные эксперты отметили соблюдение конфиденциальности голосования, а также соблюдение санитарных норм на участке №1273, который расположен в московском районе Сокольники.

"Как только мы заходим, получаем обязательный комплект масок и перчаток, есть также дезинфекция обуви. В целом все нормы соблюдаются", - сказала председатель попечительского совета благотворительного фонда "Жива" Жанин Арнольди-Зих.

По ее словам, голосование проходит в полной конфиденциальности. Так, благодаря социальной дистанции никто не может подойти и увидеть, что написал голосующий, передает АГН "Москва".

Представитель Союза африканских дипломатов, сотрудник посольства Замбии Ангесса Дуга Чала также отметил, что голосование на участке проходит хорошо, все меры безопасности соблюдаются.

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