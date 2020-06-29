Мишустин призвал работодателей активнее переводить россиян на "удаленку"

Численность работающих дистанционно сотрудников уже выросла в 30 раз

Численность россиян, работающих в удаленном режиме, с 1 апреля выросло в 30 раз. ЗЩа время ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом, количество сотрудников, переведенных на дистанционную работу, достигло 2 миллионов. В то же время, работодателям надо активнее применять такую схему организации труда, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Чтобы реально улучшить положение дел с занятостью, предстоит активнее применять новые методы в сфере трудоустройства. Я имею в виду, в частности, поддержку удаленной формы занятости", - сказал Мишустин на совещании по ситуации на рынке труда.

Премьер подчеркнул, что форма удаленной занятости удобна для многих категорий работников. В их числе и те, у кого есть ограничения по здоровью, и родители с маленькими детьми.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"