"Всё посыпалось": очевидцы рассказали о взрыве в московской многоэтажке

Появились подробности происшествия

Крупный пожар произошел в московской многоэтажке. Сначала в доме прогремел взрыв, после чего огонь быстро охватил 4 квартиры. Сейчас возгорание уже ликвидировано. Жертв удалось избежать, но трёх человек все-таки пришлось отправить в больницу. Для эвакуированных жильцов подготовили пункт временного размещения. По соображениям безопасности в квартиры их пока не пускают. Изначально следствие заявляло, что причиной случившегося, скорее всего, стала неисправность газового оборудования. Но в Мосгазе эту версию опровергли.

Доступ к этому дому на улице Проходчиков закрыт не только для журналистов, но и для местных жителей. По предварительным данным, взрыв прогремел на третьем этаже. На месте продолжают работать спасатели и пожарные.

Очевидцы рассказывают, что слышали несколько громких хлопков. Ударная волна была такой силы, что выбила стёкла в припаркованных рядом автомобилях. Жильцам этой пятиэтажки пришлось в панике покидать свои квартиры. Взяли лишь самое необходимое.

"Всё посыпалось! И там пламя было! Я так испугалась! Меня всю трясло! Я думала: Господи, что случилось? Я думала, вообще взорвётся всё!" – вспоминает очевидец Валентина Семёнова.

С двушки на третьем этаже огонь моментально перекинулся ещё на 3 квартиры. Общая площадь возгорания - 150 квадратных метров. Основная причина, которую называют сейчас - взрыв газовой колонки. Однако в Мосгазе эту информацию позже опровергли. О жильцах из квартиры, где было расположено устройство, пока известно немногое. По словам соседей, семья была неблагополучной.

Пожарным удалось оперативно локализовать огонь. Для тушения задействовали все имеющиеся силы. Изначально прошла информация, что внутри в некоторых квартирах до сих пор могут оставаться люди - однако удалось спасти всех.

Точное количество пострадавших семей, которым может потребоваться материальная помощь, пока устанавливается. Некоторые квартиры выгорели полностью. Вернуться домой сейчас не разрешают и жителям других подъездов пятиэтажки. Помощь оперативно развернули в соседней школе.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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