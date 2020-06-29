Собянин открыл новую станцию "Славянский бульвар" на МЦД-1

"Славянский бульвар" станет одним из крупнейших ТПУ Москвы

В понедельник на первом Московском центральном диаметре "Одинцово - Лобня" открылся новый остановочный пункт "Славянский бульвар". Коротким переходом он связан с одноименной станцией метро. Получившийся таким образом транспортно-пересадочный узел стал одним из крупнейших в столице. Строительство нового вокзала завершено в рекордные сроки, работы не прекращались даже во время пандемии. Как отметил, открывая станцию, Сергей Собянин, дату сдачи объекта пришлось сдвинуть всего на месяц, и это замечательный результат.

Четыре вида транспорта сосредоточены в радиусе 200 метров. Пригородные электрички, аэроэкспрессы, метро, наконец, маршрут первого московского диаметра. Платформы разных направлений, билетные кассы разных видов транспорта. Сотрудники пригородного сообщения - в помощь.

До сегодняшнего дня остановки на "Славянском бульваре" не было. Чтобы сделать пересадку на МЦД-1, пассажирам приходилось ехать до "Кунцевской", либо до станции "Фили". Поезда проходили мимо. Первый открыл двери по расписанию. В 4 утра. Теперь можно ехать хоть куда. Даже в аэропорт.

Платформа "Славянский бульвар", строительство которой началось в феврале прошлого года, расположена между станциями "Кунцевская" и "Фили". Она интегрирована с одноимённой станцией метро с помощью подземного пешеходного тоннеля. Одна из отличительных особенностей - навес, полностью накрывший две платформы.

"Сейчас два конца города Москвы и области соединенные. Потому что проблема была сюда добраться", - говорит Светлана Маркина.

Теперь проблем не будет. На маршруте МЦД-1 "Одинцово- Лобня" одной остановкой стало больше.

"Проект "Славянского бульвара" – это, по сути дела, самая крупная пригородная железнодорожная, даже не платформа, а вокзал с огромным количеством пассажиров, которые здесь будут проходить. Это, действительно, один из самых крупнейших транспортных пересадочных узлов Москвы. Здесь интегрированы и метрополитен, МЦД, наземный транспорт, пешеходная доступность хорошая от района "Фили-Давыдково". То есть, такая очень востребованная инфраструктура. Сделано качественно, по-современному", - отметил Собянин.

Благодаря Первому московскому диаметру, добраться из Лобни до Одинцова можно за полтора часа. Комфортные составы "Иволга", никаких пересадок на другие виды транспорта. 52 километра. 25 остановок. Из которых 9 - это пересадка на станции метро и МЦК. Интервал движения - 5-7 минут в часы пик. Удобство уже оценили жители подмосковных городов. "Славянский бульвар" призван не только разгрузить соседние станции Белорусского направления, но и Арбатско-Покровскую линию метро.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"