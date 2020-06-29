Мишустин: взрывного роста безработицы из-за коронавируса удалось избежать

Официальное число безработных выросло в 3,5 раза

Взрывного роста безработицы в России на фоне пандемии коронавируса удалось избежать. И все же число официально зарегистрированных безработных выросло с апреля в 3,5 раза. Так что борьба с безработицей остается одной из главных задач, заявил Михаил Мишустин.

"Наша первоочередная задача - это борьба с безработицей. С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более чем в 3,5 раза", - сказал премьер-министр на совещании по ситуации на рынке труда.

По данным Росстата, в марте уровень безработицы в России составил 4,7%, в апреле - 5,8%, а в мае - уже 6,1%. В то же время, во многих странах из-за ситуации с коронавирусом теряли работу намного больше граждан. К примеру, в США, где в марте уровень безработицы в марте был на уровне 4%, к апрелю он подскочил до 14,7%, передает РИА Новости.

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