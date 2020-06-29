Депутат МГД Мария Киселева: новая ветка метро даст мощный импульс к развитию северо-запада Москвы

Рублево-Архангельская ветка метро решит проблему трафика на северо-западе столицы

Строительство Рублево-Архангельской ветки столичного метро дает мощный стимул для развития прилегающей территории. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Мария Киселева.

По ее словам, создаваемая сегодня инфраструктура будет служить и нам, и нашим детям, и следующим поколениям.

"С началом движения по Рублево-Архангельской линии метро станет доступнее для жителей Митино, Строгино, Хорошево-Мневников, Кунцево. Потоки пассажиров распределятся, на Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской ветках станет свободнее. Также разгрузятся Новорижское, Ильинское и Волоколамское шоссе", - приводит слова Киселевой АГН "Москва".

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