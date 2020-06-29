Новые подробности ЧП со взрывом в московской многоэтажке

Газовое оборудование исправно

Специальная комиссия выясняет причины взрыва в доме на улице Проходчиков в Москве. Эксперты "Мосгаза" уверены, что взорвался не газ: по их данным, оборудование в квартире в полном порядке. Специалисты изучили место происшествия, как только получили возможность войти в дом.

"Газовое оборудование не повреждено, газовые приборы находятся на своих проектных местах, визуально не разрушены, имеются следы термического воздействия. Состояние газового оборудования говорит о том, что оно не могло послужить причиной инцидента", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы "Мосгаза".

По данным газовщиков, последний техосмотр оборудования и приборов производился в декабре 2019 года. Исправно все – в том числе и система вытяжки и вентиляции.

29 июня взрыв прогремел в доме №3 по улице Проходчиков в Москве. Пострадали, по последним данным, семь человек, один из них в тяжелом состоянии.

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