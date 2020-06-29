ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новые подробности ЧП со взрывом в московской многоэтажке

17:30
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Газовое оборудование исправно

Специальная комиссия выясняет причины взрыва в доме на улице Проходчиков в Москве. Эксперты "Мосгаза" уверены, что взорвался не газ: по их данным, оборудование в квартире в полном порядке. Специалисты изучили место происшествия, как только получили возможность войти в дом.
Взрыв в Москве оставил без жилья более 10 человек

"Газовое оборудование не повреждено, газовые приборы находятся на своих проектных местах, визуально не разрушены, имеются следы термического воздействия. Состояние газового оборудования говорит о том, что оно не могло послужить причиной инцидента", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы "Мосгаза".

По данным газовщиков, последний техосмотр оборудования и приборов производился в декабре 2019 года. Исправно все – в том числе и система вытяжки и вентиляции.

29 июня взрыв прогремел в доме №3 по улице Проходчиков в Москве. Пострадали, по последним данным, семь человек, один из них в тяжелом состоянии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пожарно-спасательные подразделения на месте возгорания в жилом доме
Пожарно-спасательные подразделения на месте возгорания в жилом доме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.