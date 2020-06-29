Массух: В электронном голосовании приняли участие свыше 1 млн человек

Участки для голосования открылись в Москве 25 июня

Число людей, проголосовавших электронно по поправкам в Конституцию России, превысило миллион. Об этом сообщил в понедельник глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Илья Массух.

По данным экспертов и наблюдателей, в Москве голосование проходит максимально открыто. Общественный штаб осуществляет регулярное информирование граждан о ходе голосования.

Напомним, участки для голосования открылись еще 25 июня. Основной день для голосования – 1 июля.

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