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Су-27 подняли на перехват американских разведчиков над Черным морем

18:00
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Российские истребители действовали в соответствии с международными нормами

Российские истребители Су-27 в очередной раз были подняты на перехват американских самолетов-разведчиков над Черным морем. В Национальном центре управления обороной России подчеркнули, что пилоты действовали в строгом соответствии с международными нормами.
Опубликовано видео перехвата американских бомбардировщиков российскими Су-27

"Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", — заключили в Национальном центре управления обороной.

Самолет P-8A "Посейдон" ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США обнаружили над нейтральными водами Черного моря силы ПВО Южного военного округа. Американцев взяли на сопровождение, для перехвата в воздух поднялись два дежурных истребителя Су-27.

В Национальном центре управления обороной подчеркнули, что подобные инциденты в последнее время участились. Последний подобный случай зафиксирован 26 июня.

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