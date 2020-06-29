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Чемпион мира по тайскому боксу Григорий Дрозд высоко оценил организацию голосования в Москве

18:30
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Спортсмен призвал к участию в голосовании

Чемпион мира по тайскому боксу Григорий Дрозд дал высокую оценку организации в столице процесса голосования по поправкам в Конституцию. По его словам, все правила, в том числе социальное дистанцирование, соблюдены.

"Нет большой скученности народа, для всех спокойно по времени, в помещениях нет много людей, учитывая риски и с точки зрения безопасности, все комфортно, все спокойно, в свободном режиме", - приводит слова спортсмена "АиФ".

Григорий Дрозд призвал к участию в голосовании по поправкам в Конституцию. По его словам, нужно проявить гражданскую позицию. "На мой взгляд это исторический момент, и будет ли подобный случай еще или нет, я не знаю, но мы можем уже быть частью этого момента", - сказал он.

Напомним, участки для голосования открылись в столице 25 июня.

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