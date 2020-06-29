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Жителей Петербурга предупредили о приближении урагана

18:28
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Высота волн превысит 2 метра

Двухметровые волны и ураганный ветер: жителей Санкт-Петербурга предупредили о надвигающемся шторме. По прогнозам синоптиков, ветер усилится до 27 метров в секунду.
Штормовое предупреждение: москвичей предупредили о погодной аномалии

В пресс-службе управления МЧС по Санкт-Петербургу напомнили, что ливни с грозами и сильным ветром накроют город и область со вторника до пятницы. Штормовое предупреждение объявлено на востоке Финского залива.

Гражданам напоминают о необходимости на время непогоды закрыть окна, убрать вещи с балконов. Не следует гулять по берегу залива, останавливаться возле деревьев и неустойчивых конструкций.  Судам рекомендуют оставаться в порту. Исправится погода только к выходным, передает "Интерфакс".

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