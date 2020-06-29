Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов отметил важность помощи несовершеннолетним

Он откликнулся на просьбу жительницы Можайского района

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист России Евгений Герасимов рассказал "АиФ", что считает своей задачей как депутата помогать несовершеннолетним детям, поскольку они относятся к особой категории москвичей, права которых могут отстаивать только родители или законные представители.

По словам Герасимова, сейчас он пытается участвовать в судьбе четырех детей по просьбе жительницы Можайского района Нурсене Бедретдиновны.

"Внучка ее родной сестры, мать четырех детей, приватизировала квартиру, а их прописала к мужу в частный дом в подмосковную деревню. Нурсене Бедретдиновна год пыталась добиться восстановления прав детей, обращаясь в прокуратуру, органы опеки, департамент городского имущества. Однако поскольку женщина не является законным представителем детей, решение вопроса не продвигалось", - сказал депутат.

После того как москвичка обратилась к Герасимову, дело сдвинулось с мертвой точки: в результате кропотливой работы органы опеки и попечительства Можайского района вышли в качестве истца в суд.

Евгений Герасимов подчеркнул, что готов и впредь помогать этой семье. "Судебное заседание уже назначено, но, учитывая прямой запрет депутату МГД вмешиваться в судебную деятельность, я готов и дальше помогать Нурсене Бедретдиновне, но уже после вынесения судебного решения. Надеюсь, оно будет справедливым и в интересах детей", – заключил он.

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