ВОЗ заявила об ускорении пандемии коронавируса

До завершения далеко

Несмотря на прогресс, которого некоторые страны достигли в борьбе с распространением коронавируса, до завершения пандемии еще далеко. Более того, рост заболеваемости ускорился, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению. Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется", - сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

По словам гендиректора ВОЗ, у вируса "имеется большое пространство для продвижения". Он также сообщил, что прогресс в исследованиях и выработку приоритетов в противодействии COVID-19 эксперты организации оценят на совещании, которое пройдет на этой неделе.

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