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Путин подписал указ о посмертном награждении волонтера Анурьевой

19:35
  • понедельник
  • 29 июня 2020

За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией

Указ о посмертном награждении волонтера из Ульяновской области Светланы Анурьевой подписал президент России Владимир Путин. Отмечена самоотверженность россиянки,  проявленная в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Кремля.
Путин разрешил награждать волонтеров

В период пандемии COVID-19 Светлана Анурьева работала волонтером. В начале мая 19-летняя девушка узнала о страшном диагнозе – врачи обнаружили у нее рак. Несмотря на это, Светлана продолжала развозить продукты и лекарства пожилым людям.

Студентка медицинского колледжа скончалась месяц назад. Местные власти распорядились в память о Светлане назвать учебное заведение ее именем. А волонтеры обратились к президенту России с просьбой о посмертном награждении Анурьевой.

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