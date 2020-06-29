Площадь нефтяного пятна в Химкинском водохранилище резко увеличилась

Нормы концентрации вредных веществ превышены в тысячу раз

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в Химкинском водохранилище превышена в тысячу раз. Причина - разлив нефтепродуктов, площадь нефтяного пятна уже превышает 22 тысячи квадратных метров.

"В 1000 раз превышены ПДК при нефтеразливе в Химкинском водохранилище. Зафиксирована гибель водных биологических ресурсов (рыб) и птиц в связи с гипоксией, вследствие необезвреженных сточных вод с примесью нефтепродуктов," — говорится в сообщении Росводресурсов.

Специалисты напоминают, что пятно было обнаружено 25 июня при обследовании реки Грачевка, впадающей в Химкинское водохранилище. По предварительным данным, источник загрязнения - коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует муниципальное предприятие "Химводосток".

В ведомстве подчеркивают, что эксперты неоднократно фиксировали нарушения на упомянутом предприятии, не раз подавали иски в суд. Нефтяное пятно сейчас локализовано боновыми заграждениями. Нефтепродукты откачивают и нейтрализуют сорбентами, передает РИА Новости.

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