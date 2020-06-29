Пример героизма: девушка-волонтер посмертно награждена орденом

Светлана Анурьева до последнего помогала людям

Владимир Путин наградил орденом Пирогова волонтёра из Ульяновской области Светлану Анурьеву. Награда присуждена посмертно. 19-летняя девушка, сама страдавшая онкологическим заболеванием, активно помогала людям в период борьбы с коронавирусом. Месяц назад её не стало. А в минувшую пятницу волонтёры на встрече с президентом обратились с просьбой о награждении Светланы. Память девушки увековечат и на родине: её имя будет носить Ульяновский медицинский колледж.

Историю 19-летней Светы Анурьевой многие называют примером героизма. Но сама она так не считала. Просто делала всё, что могла. Помогала людям. Студентка четвертого курса Карсунского медицинского техникума - одна из первых присоединилась к общественному движению "Волонтеров – медиков", собрала команду.

Когда до их поселка добрался коронавирус, она заботилась о пожилых людях, приносила им продукты и лекарства. Порой, обходила по 30 домов в день. До ночи заполняла карточки в ковидном госпитале, но никогда не жаловалась, что устала.

"Не было ни дня, чтобы Света не улыбалась, чтобы Света не помогала другим. Света могла помочь не только словом, но и делом", - говорит выпускница Карсунского медицинского техникума Гелнас Абильхаирова.

В начале мая Светлана почувствовала себя плохо. Врачи диагностировали четвертую стадию рака. Помочь ей было уже нельзя, но она хотела успеть помочь другим.

Глотая таблетки, превозмогая боль, борясь со страхом, она посвятила все свое время нуждающимся людям. И они чувствовали тепло, исходившее от хрупкой девушки, с очень большим и любящим сердцем. "Она до последнего помогала людям, до тех пор, пока несколько дней перед смертью, она не могла просто встать", - говорит Эльвира Крылова.

Светланы не стало в последний день весны. Прощаться пришли сотни жителей поселка. А теперь её историю знает вся страна.

26 июня в ходе онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным участники общероссийской акции "Мы вместе" обратились к главе государства с просьбой посмертно наградить Светлану. Девушку сегодня представили к государственной награде.

Ее именем назовут Ульяновский медицинский колледж, где сейчас учится новое поколение врачей. До своего красного диплома Света Анурьева не дожила всего месяц. Не танцевала на выпускном, её нет на общей фотографии. Но мечту девушки - помогать людям - сейчас осуществляют тысячи волонтеров по всей стране. В регионе в честь Светланы учрежден знак "За вклад в развитие добровольческого движения имени Светланы Анурьевой".

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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