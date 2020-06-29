ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пример героизма: девушка-волонтер посмертно награждена орденом

22:07
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Светлана Анурьева до последнего помогала людям

Владимир Путин наградил орденом Пирогова волонтёра из Ульяновской области Светлану Анурьеву. Награда присуждена посмертно. 19-летняя девушка, сама страдавшая онкологическим заболеванием, активно помогала людям в период борьбы с коронавирусом. Месяц назад её не стало. А в минувшую пятницу волонтёры на встрече с президентом обратились с просьбой о награждении Светланы. Память девушки увековечат и на родине: её имя будет носить Ульяновский медицинский колледж.
Путин разрешил награждать волонтеров

Историю 19-летней Светы Анурьевой многие называют примером героизма. Но сама она так не считала. Просто делала всё, что могла. Помогала людям. Студентка четвертого курса Карсунского медицинского техникума - одна из первых присоединилась к общественному движению "Волонтеров – медиков", собрала команду.

Когда до их поселка добрался коронавирус, она заботилась о пожилых людях, приносила им продукты и лекарства. Порой, обходила по 30 домов в день. До ночи заполняла карточки в ковидном госпитале, но никогда не жаловалась, что устала.

"Не было ни дня, чтобы Света не улыбалась, чтобы Света не помогала другим. Света могла помочь не только словом, но и делом", - говорит выпускница Карсунского медицинского техникума Гелнас Абильхаирова.
В начале мая Светлана почувствовала себя плохо. Врачи диагностировали четвертую стадию рака. Помочь ей было уже нельзя, но она хотела успеть помочь другим.

Глотая таблетки, превозмогая боль, борясь со страхом, она посвятила все свое время нуждающимся людям. И они чувствовали тепло, исходившее от хрупкой девушки, с очень большим и любящим сердцем. "Она до последнего помогала людям, до тех пор, пока несколько дней перед смертью, она не могла просто встать", - говорит Эльвира Крылова. 

Светланы не стало в последний день весны. Прощаться пришли сотни жителей поселка. А теперь её историю знает вся страна.

26 июня в ходе онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным участники общероссийской акции "Мы вместе" обратились к главе государства с просьбой посмертно наградить Светлану. Девушку сегодня представили к государственной награде.

Ее именем назовут Ульяновский медицинский колледж, где сейчас учится новое поколение врачей. До своего красного диплома Света Анурьева не дожила всего месяц. Не танцевала на выпускном, её нет на общей фотографии. Но мечту девушки - помогать людям - сейчас осуществляют тысячи волонтеров по всей стране. В регионе в честь Светланы учрежден знак "За вклад в развитие добровольческого движения имени Светланы Анурьевой". 

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Светлана Анурьева
Светлана Анурьева
Светлана Анурьева
Светлана Анурьева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.