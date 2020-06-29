ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

22:15
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Лидеры обсудили укрепление сотрудничества России и Туркмении

В понедельник Владимир Путин по телефону поздравил с днём рождения президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Ему исполнилось 63 года.

Как отметил президент России, в нашей стране высоко ценят усилия лидера этой страны по укреплению стратегического партнёрства Москвы и Ашхабада.

Гурбангулы Бердымухамедов со своей стороны подчеркнул важное значение прошедшего 24 июня парада в честь юбилея Победы. В нём участвовали, в том числе, туркменистанские военнослужащие. Собеседники подтвердили настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов
Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.