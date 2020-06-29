Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

Лидеры обсудили укрепление сотрудничества России и Туркмении

В понедельник Владимир Путин по телефону поздравил с днём рождения президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Ему исполнилось 63 года.

Как отметил президент России, в нашей стране высоко ценят усилия лидера этой страны по укреплению стратегического партнёрства Москвы и Ашхабада.

Гурбангулы Бердымухамедов со своей стороны подчеркнул важное значение прошедшего 24 июня парада в честь юбилея Победы. В нём участвовали, в том числе, туркменистанские военнослужащие. Собеседники подтвердили настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"