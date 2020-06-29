Более 40 млн россиян уже приняли участие в голосовании по Конституции

Соблюдаются все необходимые меры санитарной безопасности

Более 40 миллионов россиян уже приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституции. По данным Центризбиркома, за первые четыре дня явка превысила 37 процентов. При этом в Москве и Нижегородской области около миллиона человек проголосовали электронно. На избирательных участках соблюдаются все необходимые меры санитарной безопасности. А сотрудники МЧС следят еще и за выполнением противопожарных требований, проводят проверки и полномасштабные учения.

Маски, перчатки, и, конечно, обязательное измерение температуры при входе на участки. Требования Роспотребнадзора едины по всей стране. Здоровью людей в условиях распространения коронавируса - особое внимание. Но и о противопожарной безопасности не забывают.

Сразу после тревожного объявления, члены комиссии и избиратели быстро выходят на улицу, а пожарные приступают к разведке очага возгорания. Это учения в Санкт-Петербурге. Такие проходят и в других городах. Как и плановые проверки участков.

Голосование длится неделю, а значит, готовность должна быть полной. Тем более, что люди активно выражают свое отношение к поправкам в Конституцию. За четыре дня явка по стране составила более 37 процентов.

7 дней голосования - формат и удобный, и попросту необходимый, чтобы в условиях коронавируса избежать скопления людей. Голосовать можно и онлайн. В столице и в Нижегородской области. Таким правом уже воспользовались почти миллион человек - это 80 процентов, зарегистрировавшихся на этот вид волеизъявления избирателей. Электронное голосование продлится до 30 июня включительно. А 1 июля - основной день, он объявлен в России выходным, но тогда отдать голос можно будет уже только на участке.

"Главный побудительный мотив голосовать сегодня - это даже не важность поправок, а позиция так называемой нашей оппозиции, которая все время рассказывает, что это не то, не так, не туда. Идите - голосуйте. Выражайте свое приятие или неприятия. Потом подсчитаем, сколько против, сколько - за. Отсидеться дома - это глупо", - говорит кинорежиссер, народный артист РСФСР Владимир Меньшов.

Еще глупее, замечают в Общественной палате, устраивать провокации. Ведь для того, чтобы обеспечить этому голосованию честность и прозрачность, делается все возможное. Электронные системы защищены специальными системами шифрования. А использованные на участках бюллетени по ночам надежно хранятся в сейфах. Тем не менее, попытки дискредитации процесса не прекращаются. Происходят хакерские атаки - и на портал конституция 2020.рф, и на сайт электронного голосования, множатся фейки в соцсетях.

Вопиющий случай в Израиле. Женщина - гражданка России - буквально с гордостью заявила в соцсетях, что смогла там проголосовать по поправкам в Конституцию четырежды: на участках в Тель-Авиве, Хайфе, дистанционно, да еще и с привлечением несовершеннолетней дочери. Другими словами, призналась в преступлении, за которое теперь должна понести ответственность, констатируют в ЦИКе.

Ни одно правонарушение не останется без внимания, обещают в Центризбиркоме. А международные эксперты в свою очередь отмечают чистоту и прозрачность голосования.

Немало критики звучит на западе и в адрес выездного голосования на придомовых территориях. А очень зря. Это ведь тоже международный стандарт. Вот, например, статья в британской Guardian от 23 июня 2016 года - в тот день в Соединенном Королевстве проходил референдум по вопросу "Брекзита". Подданные Ее Величества голосовали в самых неожиданных местах: например, на участке, оборудованном в автобусе. В прачечной. В баре. Или даже прямо в гостиной одного из деревенских домов. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию продлится еще два дня. Подсчитывать результаты начнут вечером 1 июля.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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