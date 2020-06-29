Адвокаты экс-премьера Франции обжалуют суровый приговор суда

Бывшего премьера Франции Фийона приговорили к пяти годам тюрьмы

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон ближайшие два года проведет в тюрьме. Суд в Париже вынес приговор по так называемому "Пенелопа-гейту" - делу о фиктивном трудоустройстве и растрате государственных средств. Скандал разгорелся еще во время предвыборной президентской кампании 2017-го года. И вот теперь экс-глава правительства получил 5 лет тюремного заключения, три из которых - условно. Супруга Фийона Пенелопа признана виновной в соучастии. Её приговорили к трём годам условно.

После оглашения шокирующего приговора бывший премьер Франции молча выходит из зала суда. Франсуа Фийон виновен в растрате государственных средств и получает срок 5 лет, из которых два он проведет в тюрьме. Это едва ли не самый суровый вердикт, который когда-либо выносила французская фемида представителям власти в Пятой Республике. Защита уже подала апелляцию, передает "ТВ Центр".

Скандал вокруг Фийона разразился в разгар президентской гонки 2017-го. Экс-премьер тогда уже было выбился в ее лидеры. Кресло в Елисейском дворце консервативному правому политику, поддерживающему семейные ценности, прочили все опросы. И вдруг - как подножка - скандал страшной силы. Издание Canard enchaine публикует небольшую заметку, сообщая: супруга экс-премьера восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника.

Фийоны все отрицают. Призывают разобраться. Но прокуратура на удивление быстро дает делу ход. Допросы, обыски. В итоге Фийон снимает свою кандидатуру. Фактически отдав победу Эммануэлю Макрону. Тогда еще мало-популярному бывшему министру экономики из правительства Олланда.

Адвокаты политика сегодня еще раз отмечают, в каких именно условиях началось это дело. Намекая: в политической расправе над Вийоном не обошлось без заинтересованных лиц.

Однако пока суд признал два факта: Пенелопа Фийон была нанята на бесполезную должность, а оплата - почти 900 тысяч евро за 8 лет - была непропорциональна выполненной работе. Супруга экс-премьера в понедельник тоже признали виновной. За соучастие в растрате государственных средств она приговорена к штрафу в миллион евро и трем годам условно.

Новый судебный процесс на Фийонами должен начаться в ближайшее время. Но, как пишет французская пресса, каким бы ни был его вердикт, одно останется неизменным: на одной из самых перспективных политических карьер в новейшей истории страны поставлен крест.

Екатерина Выскребенцева, Европейское Бюро "ТВ Центра".

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