Нахамившая полицейским Волочкова объяснила поездку в карантинное Дивеево

Балерина, якобы, не знала, что село закрыто

Анастасия Волочкова не знала о карантине в селе Дивеево. Так "балерина всея Руси", как она сама себя называет, объяснила свою поездку в храм при женском монастыре, за которую на артистку в полиции составили протокол.

На снимки балерины, где она запечатлена на фоне храма в Дивеево, обратили внимание Нижегородской областной администрации местные жители. Люди возмущались – почему это они должны соблюдать карантин, а "звездам" можно его нарушать.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ответ пояснил, что в монастырь Волочкова попала окольными путями и не без помощи местных друзей.

"Я никогда не интересовался аккаунтами звезд шоу-бизнеса. В эти выходные все же пришлось. Ко мне обратились жители Дивеево и прислали фото известного человека, позирующего на фоне Дивеевских святынь. В селе карантин. И вопрос был поставлен очень справедливо: разве правила и ограничения для звезд не действуют? Им все можно?", - написал губернатор.

Выяснилось, что Анастасия, действительно, тайно проникла в карантинное село, оставив автомобиль около КПП и пройдя пешком через лес. В итоге Волочкову посетили сотрудники полиции, на балерину составили протокол о незаконном вторжении на карантинную территорию.

Пока составлялся протокол, Анастасия успела нахамить полицейским. Стражи порядка были сдержаны, но от штрафа балерину это не спасло. Артистке предстоит выплатить 1 тысячу рублей, а человеку, который ее сопровождал – 15 тысяч.

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