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Меркель пообещала показаться на людях в маске

21:04
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Пока что канцлера никто не видел в защитном облачении

Ангела Меркель пообещала жителям Германии, что у них будет возможность увидеть ее в маске. Канецлер ФРГ ответила на вопрос журналистов, почему она не появлялась на людях в защитном облачении.
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Меркель заверила представителей прессы, что неукоснительно соблюдает рекомендации Института вирусологии имени Роберта Коха. И обязательно надевает маску во время посещения магазина.

"Если я соблюдаю общепринятые правила дистанции, мне не нужна маска. Но когда я иду совершать покупки, то мы, очевидно, не видимся с вами, а так бы вы смогли меня увидеть в маске", - сказала Меркель на совместной пресс- конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Меркель и Макрон встретились впервые со времени начала пандемии коронавируса и введения карантинных мер. Переговоры лидеров двух стран прошли в правительственной резиденции Мезеберг под Берлином, передает ТАСС.

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