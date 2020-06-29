Меркель пообещала показаться на людях в маске

Пока что канцлера никто не видел в защитном облачении

Ангела Меркель пообещала жителям Германии, что у них будет возможность увидеть ее в маске. Канецлер ФРГ ответила на вопрос журналистов, почему она не появлялась на людях в защитном облачении.

Меркель заверила представителей прессы, что неукоснительно соблюдает рекомендации Института вирусологии имени Роберта Коха. И обязательно надевает маску во время посещения магазина.

"Если я соблюдаю общепринятые правила дистанции, мне не нужна маска. Но когда я иду совершать покупки, то мы, очевидно, не видимся с вами, а так бы вы смогли меня увидеть в маске", - сказала Меркель на совместной пресс- конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Меркель и Макрон встретились впервые со времени начала пандемии коронавируса и введения карантинных мер. Переговоры лидеров двух стран прошли в правительственной резиденции Мезеберг под Берлином, передает ТАСС.

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