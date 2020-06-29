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Аномальные ливни в Варшаве затопили три министерства

21:29
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Залило дороги, площади и метро

Около 200 происшествий зафиксировали в Варшаве представители пожарной службы. Над столицей Польши прошел грозовой фронт. Затоплены оказались здания министерств, площади и станции метрополитена.
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"В связи с прохождением грозового фронта через Мазовецкое воеводство пожарные зафиксировали наибольшее количество происшествий в Варшаве – 180", - рассказал младший бригадир Мазовецкого коменданта государственной пожарной стражи Кароль Кежковский.

По данным Кежковского, большинство происшествий, связанных с ливнем, касаются столичных районов Мокотув, Воля, Средместье и Жолибож. В службу поступают звонки о затопленных улицах, подвалах и подземных гаражах.

Пострадали и правительственные здания. Затоплены помещения министерства семьи, труда и социальной политики, МВД, а также министерства окружающей среды. Под водой оказалась площадь Трех Крестов, из-за ливня закрыты некоторые станции метро, передает РИА Новости.

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