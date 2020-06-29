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Названы самые востребованные в России специальности

21:42
  • понедельник
  • 29 июня 2020

На одном из первых мест – врачи

Самые востребованные в России специальности назвал на совещании у премьера Михаила Мишустина глава Минобрнауки Валерий Фальков. Инженеры, по словам министра, не в топе – и, тем не менее, с трудоустройством у представителей технических профессий проблем не возникает.
Глава Минобрнауки Фальков переболел коронавирусом

Анализируя ситуацию не только в России, но и во всем мире, эксперты приходят к выводу, что самый высокий спрос сейчас на специалистов по информационным технологиям, сообщил Фальков.

"Наиболее востребованы специальности в области информационных технологий, медицинские специальности и направления и педагогические. Кстати, что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире - это аналитик данных", - рассказал глава Минобрнауки премьер-министру.

Фальков подчеркнул, что у выпускников инженерных вузов в России практически никогда нет сложностей с трудоустройством. По данным министра, студенты зачастую устраиваются уже с третьего-четвертого курса -  благодаря тесному взаимодействию с работодателями, сообщает ТАСС.

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