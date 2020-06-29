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Пожар в московской многоэтажке стоил жизни двоим жильцам

21:52
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Горела квартира в доме на Филевском бульваре

Два человека погибли при пожаре на западе столицы. Горела квартира в 22-этажном жилом доме на Филевском бульваре,  сообщили в пресс-службе главка МЧС Москвы.

"ЧП произошло по адресу Филевский бульвар, 11. Загорелась квартира на восьмом этаже. Здание имеет 22 этажа", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Выяснилось, что в квартире горели личные вещи. К этому моменту возгорание ликвидировано, однако двоих жильцов спасти не удалось.

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