Установлена причина взрыва в доме на северо-востоке Москвы

Пострадали два человека и сам виновник ЧП

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неострожности. Эксперты установили, что причиной взрыва в доме №3 по улице Проходчиков в Москве стала преступная небрежность при обращении с газовым оборудованием.

29 июня житель одной из квартир, злоупотребив алкоголем, проявил неосторожность при обращении с газо-воздушным оборудованием, пояснили в СК.

"В результате произошел хлопок и возникновение пожара, что повлекло причинение вреда здоровью не менее 2-м лицам из числа жильцов, повреждение имущества, а также конструктивных элементов дома", - сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

По словам Ивановой, потерпевшие доставлены в городскую больницу, где им оказывается необходимая помощь. Виновник инцидента также госпитализирован в тяжелом состоянии, передает "Интерфакс".

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