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Зеленского назвали последним президентом Украины

08:28
  • вторник
  • 30 июня 2020

Такой расклад более чем реален

Украинский лидер Владимир Зеленский может стать последним президентом Незалежной.
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Такое мнение выразил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Украинцы, которые проголосовали за Зеленского на президентских выборах – это 75%, сильно разочаровались в нем и его команде. Поэтому не исключено, что страна поменяет политический срой и станет парламентской республикой.

"Я еще год назад сказал: "Президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой…". И я думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту!" - сказал Рабинович.

Депутат отметил, что с политикой Петра Порошенко "было все понятно", но сейчас страной руководят "временщики", которым все равно, что будет через один-два месяца.

Ранее стало известно, что рейтинг Зеленского на Украине резко обвалился. В сентябре 2019 года его поддерживали 56%, а сейчас – только 25%.

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