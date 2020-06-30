Зеленского назвали последним президентом Украины

Такой расклад более чем реален

Украинский лидер Владимир Зеленский может стать последним президентом Незалежной.

Такое мнение выразил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Украинцы, которые проголосовали за Зеленского на президентских выборах – это 75%, сильно разочаровались в нем и его команде. Поэтому не исключено, что страна поменяет политический срой и станет парламентской республикой.

"Я еще год назад сказал: "Президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой…". И я думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту!" - сказал Рабинович.

Депутат отметил, что с политикой Петра Порошенко "было все понятно", но сейчас страной руководят "временщики", которым все равно, что будет через один-два месяца.

Ранее стало известно, что рейтинг Зеленского на Украине резко обвалился. В сентябре 2019 года его поддерживали 56%, а сейчас – только 25%.

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