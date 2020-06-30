Политолог о выборах в Польше: "Хрен редьки не слаще"

Оба кандидата не любят Россию

Действующему президенту Польши не удалось одержать безоговорочную победу на выборах. Во втором туре за симпатии избирателя Анджей Дуда будет бороться с мэром Варшавы, оппозиционером Рафалом Тшасковским.

Согласно опросам общественного мнения, шансы у кандидатов во втором туре, назначенном на 12 июля, почти равные.

В эфире программы "События. 25-й час" заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин рассказал, что Россию не любят оба кандидата.

"Для нас это не плохо [победа Дуды – прим. редакции], как бы ни звучало парадоксально. Проблема в том, что Тшасковский тоже Россию терпеть не может. Может быть, в более мягких словах, но не менее жестких делах, чем Дуда. Он много ругал оппонентов, но похвалил бывшего президента Качиньского за то, что тот поддержал в 2008 году Михаила Саакашвили [во время грузино-осетинского конфликта]. Так что польский хрен не слаще польской редьки", - уверен Жарихин.

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