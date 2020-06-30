На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов

Сегодня навстречу друг другу выдвинутся два первых состава

С 30 июня начинается движение грузовых поездов по мосту через Керченский пролив. Событие долгожданное и поистине историческое. С двух сторон по самой протяжённой в России и Европе переправе выдвинутся навстречу друг другу два первых состава.

В сторону Кубани отправится поезд, гружёный продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. А по второму пути на полуостров пойдут цистерны с бензином, вагоны с удобрениями, а также платформы с рельсами, передает "ТВ Центр".

Как отметил министр транспорта Евгений Дитрих, начало грузового железнодорожного сообщения снизит стоимость перевозок в среднем на 30-50 процентов и значительно увеличит грузооборот между полуостровом и остальной частью страны.

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