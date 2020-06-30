Российские военные в Сирии проголосовали по поправкам в Конституцию

Процедура практически не отличается от голосования внутри страны

В голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие российские военные в Сирии. Участки были организованы в пунктах базирования Хмеймим и Тартус, в Алеппо и в отдалённых местах дислокации военной полиции. Выразить своё отношение к изменениям в Основном законе России приехали и наши соотечественники, постоянно проживающие в Арабской Республике.

Обязательная дезинфекция, измерение температуры у всех входящих, работа с документами только в перчатках. Так проходит голосование на авиабазе "Хмеймим".

"Несмотря на то, что мы здесь вдалеке от дома, и выполняем боевую задачу, я считаю, что каждый должен прийти, сделать свой выбор, и это долг каждого гражданина Российской Федерации вне зависимости от того, военнослужащий или гражданский", - говорит военнослужащий группировки российских войск в Сирии Михаил Владимиров.

Только за час проголосовали более трёхсот военнослужащих. В их числе, командующий группировкой.

Наши военные несут службу в разных уголках Арабской республики. Одна из отдаленных точек - аэродром "Метрас" на границе с Турцией. Бывшая американская авиабаза. Избирательная комиссия сюда добирается на вертолёте.

"Есть у нас определенные участки, где должно голосовать определенное количество военнослужащих. Готовим бюллетени, списки и выезжаем на данные территории для голосования", - объясняет член избирательной комиссии при посольстве России в Сирии Елена Кулешова.

В зале, как положено, кабинки, с бюллетенем каждый боец остаётся тет-а-тет. В Алеппо голосуют специалисты центра по примирению враждующих сторон и военные полицейские. Всего 150 человек. Все меры предосторожности - как и на других участках.

В российском консульстве в Латакии голосуют также с соблюдением всех эпиднорм. Выразить своё отношение к конституционным поправкам приехали соотечественники из разных приморских городов. Голосование проходит прямо в рабочем кабинете консула. В остальном ничем не отличается от обычной процедуры.

Избирательный участок открыт с восьми утра до восьми вечера. Люди действительно идут в течение всего дня - кто-то до работы, другие после.

"Каждому российскому гражданину, проживающему вдали от родины, тем более, в Сирии, стране воюющей, очень важно ощущать сопричастность к тем событиям, которые происходят на родине. Поэтому столько людей сейчас приходит на участок", - объясняет заведующий консульским отделом в Латакии Заур Гусейнов.

После закрытия участка урна с бюллетенями отправляется из консульства в посольство. Избирателей в Дамаске ждут первого июля. Тогда же подсчитают все голоса.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр", Сирия.

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