В Москве за сутки скончались 35 зараженных коронавирусом

С начала пандемии скончались больше 3,7 тысячи человек

В Москве количество выздоровевших превысило 147 тысяч человек. По данным на утро 30 июня, в столице зарегистрировано 717 новых случаев заболевания - это рекордно низкий показатель за два с половиной месяца.

Как сообщили в московском оперативном штабе, за прошлые сутки в столице от осложнений, вызванных COVID-19, скончались еще 35 пациентов. Это самый высокий показатель с 21 июня. С начала пандемии скончался 3761 человек.

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