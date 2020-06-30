Риск заражения коронавирусом связали с генетикой

Все зависит от генов

Профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета Михаил Чурносов рассказал, что риск заражения COVID-19 и тяжесть заболевания связаны с генетикой.

"Почему одни заражаются, болеют тяжело, а другие - нет? Одно из объяснений: индивидуальные генетические особенности человека, в том числе определяющие работу определенных ферментов, в частности ангиотензинпревращающего фермента", - заявил Чурносов ТАСС.

По его словам, ангиотензинпревращающий фермент помогает поддерживать водно-солевой баланс и нормальное артериальное давление. Этот фермент находится во всех тканях организма и в крови.

Около 90% заболеваний имеют генетическую природу, подчеркнул профессор. Известно, что обладатели второй группы крови чаще других болеют коронавирусом. Дело в том, что кровь является генетическим маркером, определяющим реакцию организма на "внешнесредовые объекты".

Михаил Чурносов отметил, что соматические патологии тоже считаются фактором, предрасполагающим к тяжелому течению заболевания. Речь идет о сахарном диабете, гипертонической болезни, ожирении и других недугах, которые имеют генетическую природу.

"У кого какие заболевания будут развиваться, кто к чему предрасположен - в основе этого лежат генетические особенности, которые имеются у каждого из нас, они получены нами от родителей и передаются из поколения в поколение", - заявил Чурносов.

По последним данным, свыше 10 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусной инфекцией, более 508 тысяч скончались.

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